البنك المركزي الكوري يجمّد سعر الفائدة عند 3.5%

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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي مرة أخرى عند 3.5%، ليحافظ على تشديد السياسات النقدية.وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم في أسعار المستهلك صار يقترب من المستوى المستهدف وهو 2%، لكن أسعار الصرف وقروض الأسر ظلت غير مستقرة في الآونة الأخيرة، كما لم تخفض الولايات المتحدة حتى الآن سعر الفائدة الأساسي، وبالتالي من الضروري توخي الحذر بشأن اختيار موعد تحويل السياسات النقدية من خلال النظر عن كثب في الأسعار والتمويل والنمو والأوضاع الخارجية.وقد قررت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي تجميد سعر الفائدة الأساسي الحالي عند 3.5% دون تعديل في اجتماعها الأول لتوجيه السياسات النقدية خلال النصف الثاني من هذا العام، والذي عقد في الساعة الـ9 من صباح صباح اليوم الخميس.ونتيجة لتجميد سعر الفائدة بشكل متتالٍ 12 مرة منذ فبراير من العام الماضي، استمر سعر الفائدة في كوريا عند 3.5% لمدة تبلغ عاما و5 أشهر و28 يوما، منذ الـ13 في يناير من العام الماضي وحتى اليوم.وعلى الرغم من توقعات السوق المتزايدة بتخفيض سعر الفائدة، إلا أن مستويات سعر الصرف، وقروض الأسر، وعدم الاستقرار العقاري، قد أثرت تأثيرا كبيرا على قرار لجنة السياسات النقدية بتجميد سعر الفائدة مرة أخرى اليوم.وكان سعر صرف الدولار في السوق الكورية قد ارتفع إلى مستوى 1400 وون مقابل الدولار الواحد لأول مرة في منتصف مايو الماضي، نتيجة لضعف التوقعات بالتخفيض المبكر لسعر الفائدة في الولايات المتحدة، واندلاع الصراع المسلح بين إيران وإسرائيل، ولم ينخفض ​​بشكل ملحوظ عند مستوى 1380 وون حتى الآونة الأخيرة.