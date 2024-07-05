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الحكومة تحث الأطباء المتدربين على العودة إلى العمل

Write: 2024-07-11 15:00:21Update: 2024-07-11 16:19:04

الحكومة تحث الأطباء المتدربين على العودة إلى العمل

Photo : YONHAP News

طالبت  الحكومة  الكورية مرة  أخرى  أن  يقوم  كل  مستشفى  تعليمي بالتعامل  مع  استقالات الأطباء  المتدربين  غير  العائدين  إلى  العمل،  بحلول  يوم  الـ15  من  شهر  يوليو  الجاري. 
وصرحت  الحكومة  بأن  الامتيازات  الخاصة لن  تنطبق  إلا  على  المتدربين المشاركين  في  التدريب خلال  النصف  الثاني من  شهر  سبتمبر القادم.
وكانت  الحكومة  قد  قررت  تخفيف  المبدأ  التوجيهي ضد  إعادة  التدريب في  غضون  عام  واحد  حتى  يتمكن  الأطباء المتدربون  الذين  أكملوا عملية  الاستقالة  أو  عادوا  إلى  العمل،  من  الحصول  على  مؤهلات  متخصصة في  الوقت  المحدد.
  ومع  ذلك،  إذا  لم  يشارك  أولئك  الأطباء في  التدريب  اعتبارا من  شهر  سبتمبر القادم  بعد  الاستقالة، فلن  يحصلوا  على  تلك  المعاملة الخاصة.
  وفي  الوقت  نفسه،  طلبت  الحكومة مرة  أخرى  من  كل  مستشفى تعليمي  الموافقة  على  خطابات  استقالة الأطباء  المتدربين  غير  العائدين  إلى  العمل  بحلول  الـ15  من  الشهر  الجاري.
وبالإضافة  إلى  ذلك،  قالت  إنها  سوف  تتخذ  إجراءات  صارمة  ضد  أي  مضايقات  ضد  الأطباء  المتدربين العائدين.
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