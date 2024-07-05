تجاوز عدد الكوريين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما مستوى 10 ملايين

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تجاوز عدد المواطنين الكوريين المسجلين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما مستوى 10 ملايين نسمة، وهو ما يعني أن المجتمع الكوري قد دخل فعليا ضمن مجتمع الشيخوخة الفائقة الذي تتجاوز فيه نسبة كبار السن، الذي تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مستوى 20 % من إجمالي عدد السكان.جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن في كوريا الجنوبية اليوم، حيث أوضح أن عدد المسنين بلغ 10 ملايين و62 أمس الأربعاء، وهو ما يمثل 19.51% من إجمالي عدد السكان الذي بلغ 51 مليونا و269 ألفا و12، من بينهم 4 ملايين و427 ألفا و682 من الذكور، و5 ملايين و572 ألفا و380 من الإناث، وهو ما يعني أن عدد الإناث أكبر من عدد الذكور بمقدار مليون و144 ألفا و698.ومن بين السكان المسجلين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، بلغ عدد الأشخاص المقيمين في منطقة العاصمة الكبرى 4 ملايين و489 ألفا و828، وخارج منطقة العاصمة 5 ملايين و512 ألفا و234، أي بفارق يبلغ مليونا و20 ألفا و406.وفي منطقة العاصمة، مثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما نسبة 17.24% من إجمالي عدد السكان المقيمين المسجلين، البالغ 26 مليونا و42 ألفا و840، وفي خارج منطقة العاصمة، مثل هؤلاء الأشخاص 21.84% من إجمالي عدد السكان المقيمين البالغ 25 مليونا و228 ألفا و728.