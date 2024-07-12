الحكومة تطالب المستشفيات بالتعامل مع استقالات الأطباء بحلول يوم الاثنين

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دعت الحكومة الكورية مرة أخرى المستشفيات التدريبية إلى معالجة الاستقالات التي قدمها الأطباء المتدربون، ممن لم يعودوا إلى العمل، بحلول يوم الاثنين القادم، ورفضت طلبا من هذه المستشفيات لتمديد الموعد النهائي.وقال مدير إدارة سياسات الرعاية الصحية في وزارة الصحة "كيم كوك إيل" للصحفيين أمس الخميس إن الوزارة كررت هذه الدعوة لمنع حدوث اضطرابات في توظيف الأطباء المتدربين خلال النصف الثاني من العام.وأشار "كيم" إلى أن الحكومة قررت عدم اتخاذ أي خطوات إدارية ضد الأطباء المتدربين، بغض النظر عن عودتهم للعمل من عدمه.كما أشار إلى أن الأطباء المتدربين العائدين والأطباء المستقيلين الذين يسعون لإعادة التدريب في الخريف سيكونون مؤهلين للحصول على اعتبار خاص لتقليل التأخير في الحصول على التراخيص.