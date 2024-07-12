منظمة التعاون الاقتصادي توصي كوريا بمعالجة مشكلة انخفاض عدد السكان

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أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كوريا الجنوبية بمعالجة مشكلة انخفاض عدد السكان، من خلال العمل على زيادة معدلات الخصوبة وزيادة عدد السكان العاملين.وأوضحت وزارة المالية الكورية أمس الخميس أن أزمة انخفاض عدد السكان في البلاد قد استحوذت على النصيب الأكبر من بين التوصيات التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى كوريا الجنوبية في المسح الاقتصادي لعام 2024.وكوسيلة لزيادة معدلات الخصوبة في كوريا، أوصت المنظمة بتحسين التوازن بين العمل والحياة، وتشديد وتطبيق معايير الجودة لدور رعاية الأطفال الخاصة، وتوفير الوصول إلى دور رعاية الأطفال العامة، وتوسيع نطاق تغطية الإجازة الوالدية لتشمل جميع القوى العاملة. كما اقترحت المنظمة أيضا أن تخفف كوريا الجنوبية من أعباء تكاليف السكن المرتفعة، وتقلل من الحاجة إلى دفع تكاليف الدروس الخصوصية المكلفة.وبالإضافة إلى زيادة معدل الخصوبة، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كوريا الجنوبية بإطالة فترة العمل وتخفيف شروط الأهلية الصارمة للحصول على تأشيرة للمهاجرين المهرة، ضمن الجهود المبذولة للاستفادة من العمالة الأجنبية.وعلى صعيد آخر، توقعت المنظمة أن يسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بنسبة 2.6%، وأن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 2.5% هذا العام.وجاءت توقعات النمو الاقتصادي مطابقة لتوقعات المنظمة في مايو، بينما انخفض معدل التضخم المتوقع بنقطة مئوية واحدة.