بدء فعاليات مهرجان الأفلام العربية في سيول

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بدأت فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الأفلام العربية في كوريا، أمس الخميس في العاصمة سيول، بعد اختتام فترة المهرجان في مدينة بوسان في جنوب شرق البلاد، والتي بدأت يوم الـ3 من شهر يوليو الجاري.وبعد إقامة حفل الافتتاح بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية العربية والضيوف البارزين وتنظيم العروض في بوسان، واصل المهرجان تقديم أعمال سينمائية من مختلف الدول العربية، لتقديم تجارب ثقافية جديدة للجمهور الكوري.وقد تم في دورة هذا العام اختيار 10 أفلام، منها 7 أفلام طويلة، و3 أفلام قصيرة، بما في ذلك الفيلم الافتتاحي "رجلان في الصحراء"، وكلها تلقى رواجا كبيرا بين المشاهدين الكوريين.وتندرج أفلام المهرجان هذا العام تحت فئتيْن، هما الأفلام الدرامية والأفلام الوثائقية، وتضم أعمالا ذات موضوعات وأنواع مختلفة تتناول التاريخ والثقافة والقضايا الاجتماعية في الدول العربية.وخلال فترة المهرجان في سيول، في دار سينما "آرت هاوس مومو"، والتي ستستمر حتى بعد غد الأحد، ستقام ندوة سينمائية غدا السبت بعد عرض فيلم "بنات ألفة" بمشاركة الناقدة "سون هي جونغ" ومدير المهرجان "سول كيونغ كو"، حيث يُتوقع أن تتيح هذه الندوة فرصة للجمهور الكوري لفهم أعمق لهذا الفيلم.وبالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا إعداد مجموعة متنوعة من الأحداث المثيرة المفاجئة لزوار المهرجان، كما يمكن للجمهور من جميع أنحاء البلاد الاستمتاع بالأفلام المعروضة بشكل مريح في بيوتهم من خلال العروض عبر الإنترنت مجانا على قناة "نيفر تي في" الفترة من الـ15 وحتى الـ21 من يوليو الجاري. ومن المتوقع أن يتيح ذلك فرصة جيدة لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور فعليا لدار السينما لمشاهدة الأفلام العربية.ويمكن إجراء الحجز في شباك التذاكر الموجود في موقع المهرجان، وموقع "آرت هاوس مومو" على الإنترنت https://arthousemomo.co.kr، وموقع "ديتريكس" على الإنترنت https://www.dtryx.com، كما يمكن أيضا الاطلاع على جدول البرامج التفصيلي ومعلومات العروض على الموقع الرسمي لمهرجان الأفلام العربية: http://arabfestival.or.kr