كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توقعان مبادئ توجيهية مشتركة للردع النووي

Photo : YONHAP News

وقعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وثيقة مهمة أمس الخميس لتحديد مبادئ الردع النووي.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، وقع نائب وزير الدفاع لشؤون السياسات "تشو تشانغ ري" والقائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسات الفضاء "فيبين نارانغ" على وثيقة "المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية"، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون.يذكر أن هذين المسؤولين هما الرئيسان المشاركان للمجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية، التي تأسست في العام الماضي وفقا لإعلان واشنطن الصادر عن القمة بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في أبريل من العام الماضي لتعزيز الردع الموسع.وأوضحت الوزارة أن تلك المبادئ التوجيهية تنص على إجراءات مصممة لدعم الجهود التي تبذلها السلطات السياسية والعسكرية في البلدين للحفاظ على سياسات فعالة للردع النووي.وكانت المجموعة الاستشارية النووية قد عقدت في الشهر الماضي اجتماعها الثالث في سيول وأعلنت عن الانتهاء من مراجعة وثيقة المبادئ التوجيهية المشتركة.