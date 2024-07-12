الرئيس يون يحمّل كوريا الشمالية مسؤولية إطالة أمد الحرب في أوكرانيا

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قال الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس إن كوريا الشمالية هي أحد الأسباب لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، ودعا إلى بذل جهود لوقف التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وأدلى الرئيس يون بهذه التصريحات خلال قمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي، ناتو، والدول الشريكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث دعا إلى الوحدة والتضامن العالمي لاستعادة السلام في أوكرانيا بسرعة، وإرساء السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وقال يون إن الحرب في أوكرانيا والتعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ يهددان أمن أوربا ومنطقة المحيط الهادئ في الوقت نفسه، بينما سيؤدي الدعم العسكري والاقتصادي المحتمل من روسيا لكوريا الشمالية، إلى تفاقم التهديدات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.ودعا الرئيس إلى وقف العلاقات العسكرية الثنائية تماما وأي تعاون يساعد كوريا الشمالية على زيادة قوتها العسكرية.كما أعلن الرئيس "يون" عن خطة لمضاعفة مساهمات كوريا الجنوبية في الصندوق حلف الناتو المخصص لدعم أوكرانيا العام القادم.وكانت كوريا الجنوبية قد ساهمت هذا العام بمبلغ 12 مليون دولار في هذا الصندوق لحزمة المساعدات الشاملة من قبل حلف الناتو المخصصة لأوكرانيا.