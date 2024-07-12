شركاء الناتو في المحيطين الهندي والهادئ يدينون العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا

Photo : YONHAP News

أصدرت كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا يدين تعميق العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية.وأصدر الرئيس "يون صوك يول" والقادة الآخرون من الدول الشريكة الأربع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، ذلك البيان المشترك خلال اجتماعهم في قمة الناتو في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الخميس بالتوقيت المحلي.وأدان القادة بشدة في البيان المشترك، التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية، والذي يقوض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوربا.وأعربوا عن "قلقهم البالغ" بشأن معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع التعاون العسكري والاقتصادي بين موسكو وبيونغ يانغ، ووصفوا ذلك بأنه انتهاك لقرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وحث البيان الدولتين على الالتزام بقرارات مجلس الأمن والتوقف الفوري عن كل الانتهاكات.