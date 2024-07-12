تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 عند 10,030 وون في الساعة

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تم تحديد الحد الأدنى للأجور في كوريا للعام القادم عند 10,030 وون في الساعة، ليتجاوز مستوى 10 آلاف وون لأول مرة.وقررت لجنة الحد الأدنى للأجور، المؤلفة من 9 ممثلين عن كل من قطاع الشركات والعمال والجمهور العام، تحديد المعدل الجديد في وقت مبكر من اليوم الجمعة بعد مناقشات مطولة.ويمثل المعدل الجديد زيادة بـ170 وون، أي بنسبة 1.7%، مقارنة بمعدل هذا العام البالغ 9 آلاف و860 وون، أي حوالي 7 دولارات أمريكية و17 سنتا.وكان معدل الزيادة الأخير هو ثاني أقل معدل زيادة، بعد الزيادة التي بلغت 1.5% في عام 2021 خلال جائحة كورونا.وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية 10 آلاف وون، وقد جاء ذلك بعد 37 عاما من تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور في البلاد في عام 1988.وكان الاقتراح النهائي للحد الأدنى للأجور لعام 2025 من جانب العمال في اللجنة هو 10 آلاف و120 وون في الساعة، بينما اقترح جانب جانب الشركات 10 آلاف و30 وون، وهو الاقتراح الذي فاز في النهاية بأغلبية 14 صوتا مقابل 9 أصوات، مع مقاطعة 4 أعضاء للتصويت.