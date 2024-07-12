إنشاء شارع خاص بالفنان جيهوب في كوانغ جو

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تقرر إطلاق اسم الفنان "جيهوب" من فرقة "بي تي إس" على شارع في منطقة "بوك كو" في مدينة "كوانغ جو"، التي كان يدرس فيها.وقالت إدارة المنطقة اليوم إنها أكملت خطة لتصميم وتنفيذ مشروع شارع "جيهوب" وبدأت في تنفيذ المشروع بهدف الانتهاء منه في أواخر هذا العام.ويتضمن المشروع إنشاء 3 مناطق مخصصة في بعض الحدائق بالمنطقة، و6 مناطق لالتقاط الصور في الشوارع، ومركزيْن للشباب، وسوف يطلق على مناطق المنتزهات الثلاث أسماء "الإثارة" و"الشفاء" و"الأحلام"، كما سيتم تتزين الشوارع وجدران المدارس بأعمال فنية مختلفة.وسوف يتم إنشاء مركزين للشباب باستخدام المساحات الفارغة داخل متحف "نام دو" للأغذية، بحيث يضما قاعة للزوار وغرفة متعددة الأغراض.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع تمثال أمام مركز الزوار بتبرعات من نادي المعجبين اليابانيين للفنان جيهوب، على بعد 5 دقائق سيرا على الأقدام من مدرسة "كوك جي" الثانوية التي درس فيها الفنان، بحيث يكون عبارة عن منحوتة أبجدية مكتوبة بهذه الكلمات: السعادة، والحب، والرقص، والموسيقى، والسلام، بهدف إيصال رسالة دعم للشباب.الجدير بالذكر أن نادي المعجبين اليابانيين جمع وتبرع بمبلغ 3 ملايين و730 ألف ين ياباني إلى إدارة منطقة "بوك كو" لاستخدامها في إنشاء تلك المنحوتة.وقال مسؤول في الإدارة إنه سيتم إنشاء بنية تحتية لتعزيز أحلام وآمال الأجيال القادمة، كما سيتم إنشاء مساحة يمكن فيها للجميع التمتع بالراحة والشفاء.