اليابان تواصل إدعاءاتها بملكية جزر دوك دو في تقريرها الدفاعي الرسمي

Photo : YONHAP News

أصدرت الحكومة اليابانية تقريرها الدفاعي الرسمي لعام 2024 في اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم الجمعة، متضمنا نفس الادعاءات اليابانية بشأن ملكية جزر "دوك دو" الكورية، كما كان في تقرير العام الماضي.وتحدث التقرير عن البيئة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مدعيا أن قضايا ملكية الأراضي مثل جزر الكوريل الأربع، وجزر دوك دو، لا تزال قائمة.وبهذا تكون الحكومة اليابانية قد واصلت ادعاءاتها حول ملكية جزر دوكدو الكورية للعام الـ20 على التوالي، منذ عام 2005. كما قامت أيضا بإدراج جزر دوك دو ضمن المياه الإقليمية اليابانية في الخريطة المرفقة بالتقرير، وفي الخريطة التي توضح مواقع وحدات قوات الدفاع الوطنية اليابانية.ومع ذلك، وصفت اليابان في تقرير هذا العام كوريا الجنوبية على أنها "شريك" للمرة الأولى، وأكدت من جديد على سياستها لتعزيز التعاون بين البلدين، والتعاون بين كوريا والولايات المتحدة واليابان، مع التركيز على علاقتها مع كوريا الجنوبية.ووصفت الحكومة اليابانية كوريا الجنوبية بأنها "دولة جارة مهمة يجب أن نتعاون معها كشريك في الاستجابة للتحديات المختلفة في المجتمع الدولي".وقالت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية في تقرير نشرته اليوم إن هذه هي المرة الأولى التي ينص فيها التقرير الدفاعي صراحة على أن كوريا الجنوبية "دولة جارة مهمة يجب أن تتعاون معها اليابان كشريك".بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد الصور المتعلقة بكوريا الجنوبية من واحدة في العام الماضي إلى 4 في هذا العام، كما زاد حجم المحتوى ذي الصلة من صفحتين في العام الماضي إلى 3.5 صفحة هذا العام، وكذلك محتويات مباحثات القمة الكورية اليابانية واجتماعات وزراء الدفاع.