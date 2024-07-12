الحكومة الكورية تصدر كتبا دراسية قائمة على الذكاء الاصطناعي

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صرحت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية بأنها قررت تعزيز سياسات التعليم، بما في ذلك إصدار كتب مدرسية رقمية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بدءا من العام الدراسي القادم، في عدد من المواد الدراسية، منها اللغة الإنغليزية والرياضيات، وذلك في بعض الصفوف، مع تنفيذ تكامل بين المدارس الخاصة للرعاية الدائمة ونظم رعاية وتعليم الأطفال الصغار.جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة الـ22 للجنة التعليم البرلمانية اليوم، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم "لي جو هو"، الذي قدم خلالها تقرير عمل حول سياسات التعليم الرئيسية.وقال الوزير "لي" إن الوزارة تسعى لإصدار كتب مدرسية رقمية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وهو ما سيؤدي إلى الابتكار في العملية التعليمية، كما ستقوم بتوسيع المواد والصفوف التي ينطبق عليها ذلك بدءا من الرياضيات واللغة الإنغليزية والمعلومات في العام القادم، إلى جانب إكمال البيئة التعليمية الرقمية في المدارس.وأضاف أن الكتب المدرسية الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي ستوفر مجموعة متنوعة من المحتويات التعليمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل العوالم الافتراضية الموسعة والذكاء الاصطناعي للمحادثة. وسوف يتم توسيع استخدام هذا النوع من الكتب تدريجيا، بدءا من العام القادم مع الصفين الثالث والرابع الابتدائي، والسنة الأولى من المرحلة الإعدادية، والسنة الأولى من المرحلة الثانوية.وحسب الموضوعات، سيتم تطبيق ذلك على الرياضيات واللغة الإنغليزية والمعلومات في العام القادم، ثم على اللغة الكورية والدراسات الاجتماعية والعلوم والتاريخ بحلول عام 2028.