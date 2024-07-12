الأمطار تغمر أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية

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غمرت الأمطار الغزيرة التي سقطت على كوريا الجنوبية مؤخرا أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، كما تسببت في نفوق 770 ألفا من الطيور الداجنة.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم أن مساحة الأراضي الزراعية التي غُمرت بالمياه في مختلف أرجاء البلاد بلغت 10 آلاف 342 هكتارا، حتى الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء.وكانت المنطقة التي تعرضت لأكبر قدر من الضرر في المحاصيل الزراعية هي مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" حيث تم الإبلاغ عن غمر 7 آلاف و423 هكتارا من الأراضي الزراعية، وتلتها مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" بمساحة بلغت ألفا و652 هكتارا، ومقاطعة شمال جولا بمساحة بلغت ألفا و39 هكتارا.ومن حيث المحاصيل، شكل الأرز أغلبية المحاصيل المتضررة بمساحة بلغت 7 آلاف و581 هكتارا.كما غمرت المياه 580 هكتارا من الأراضي المزروعة بفول الصويا، و352 هكتارا من الفلفل الأحمر، كما تم الإبلاغ عن أضرار بسبب الفيضانات في حقول الفواكه مثل البطيخ والعنب والبطيخ والخس والطماطم.وقد غمرت الأمطار الغزيرة أيضا 12 هكتارا من مزارع الماشية، مما تسبب في نفوق 770 ألفا من الطيور الداجنة و500 خنزير و30 بقرة.