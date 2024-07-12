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الاقتصادية

الأمطار تغمر أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية

Write: 2024-07-12 15:08:12Update: 2024-07-12 15:57:19

الأمطار تغمر أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية

Photo : YONHAP News

غمرت  الأمطار الغزيرة  التي  سقطت  على  كوريا  الجنوبية  مؤخرا  أكثر  من  10  آلاف  هكتار  من  الأراضي  الزراعية، كما  تسببت  في  نفوق  770  ألفا  من  الطيور  الداجنة. 
وأوضح  تقرير  صادر  عن  وزارة  الزراعة والأغذية  والشؤون  الريفية اليوم  أن  مساحة  الأراضي  الزراعية التي  غُمرت  بالمياه في  مختلف  أرجاء  البلاد  بلغت  10  آلاف  342  هكتارا، حتى  الساعة  السادسة من  مساء  أمس  الأربعاء.
وكانت  المنطقة التي  تعرضت  لأكبر  قدر  من  الضرر  في  المحاصيل  الزراعية هي  مقاطعة  جنوب  "تشونغ  تشُنغ" حيث  تم  الإبلاغ عن  غمر  7  آلاف  و423  هكتارا  من  الأراضي  الزراعية، وتلتها  مقاطعة  شمال  "كيونغ  سانغ" بمساحة  بلغت  ألفا  و652  هكتارا، ومقاطعة  شمال  جولا  بمساحة  بلغت  ألفا  و39  هكتارا.
ومن  حيث  المحاصيل،  شكل  الأرز  أغلبية المحاصيل  المتضررة  بمساحة بلغت  7  آلاف  و581  هكتارا.
كما  غمرت  المياه  580  هكتارا  من  الأراضي  المزروعة بفول  الصويا،  و352  هكتارا  من  الفلفل  الأحمر، كما  تم  الإبلاغ عن  أضرار  بسبب  الفيضانات  في  حقول  الفواكه مثل  البطيخ  والعنب والبطيخ  والخس  والطماطم.
وقد  غمرت  الأمطار  الغزيرة أيضا  12  هكتارا من  مزارع  الماشية، مما  تسبب  في  نفوق  770  ألفا  من  الطيور  الداجنة و500  خنزير  و30  بقرة.
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