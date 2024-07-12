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الاقتصادية

الحكومة الكورية تقول إن الاقتصاد يشهد توسعا في اتجاه التعافي

Write: 2024-07-12 15:09:10Update: 2024-07-12 18:08:42

الحكومة الكورية تقول إن الاقتصاد يشهد توسعا في اتجاه التعافي

Photo : YONHAP News

قالت  الحكومة الكورية  الجنوبية  إن  الاقتصاد  يشهد  توسعا  في  اتجاه  التعافي، مدعوما  ببوادر  على  تعافي  الاستهلاك المحلي. 
جاء  ذلك  في  تقرير  شهر  يوليو  حول  التوجهات الاقتصادية،  الذي  أصدرته وزارة  المالية  والاستراتيجية اليوم،  حيث  استخدمت الوزارة  عبارة  "بوادر على  تعافي  الاستهلاك المحلي"  للشهر  الثالث على  التوالي،  بعد  شهريْ  مايو  ويونيو.
وأوضح  التقرير أن  مبيعات  التجزئة، التي  تعتبر  مؤشرا  على  اتجاهات الاستهلاك،  قد  انخفضت بنسبة  0.2  %  في  مايو  الماضي  مقارنة بالشهر  الأسبق.
وقال  التقرير إنه  كانت  هناك  عوامل  إيجابية في  شهر  يونيو، مثل  تحسن  مؤشر  ثقة  المستهلك وزيادة  عدد  السياح الصينيين  الذين  يزورون كوريا.
كما  ارتفع  مبلغ  استخدام بطاقات  الائتمان  المحلية بنسبة  3.8%  مقارنة بالعام  الماضي.
واتضح  أيضا  من  المؤشرات أن  الصادرات  الكورية مستمرة  في  اتجاه  تصاعدي،  حيث  بلغت  قيمة  الصادرات  في  يونيو  57  مليارا  و70  مليون  دولار، بزيادة  نسبتها  5.1%  مقارنة  بالعام الماضي،  نتيجة  لزيادة الصادرات  من  منتجات المعلومات  والاتصالات،  بما  في  ذلك  أشباه  الموصلات.
وبلغ  متوسط  ​​الصادرات  اليومية، مع  الأخذ  في  الاعتبار  عدد  أيام  العمل، مليارين  و650  مليون  دولار،  بزيادة 12.4%  عن  العام  الماضي.
وبلغت  قيمة  الصادرات  في  النصف  الأول  من  هذا  العام  334  مليارا  و800  مليون  دولار، بزيادة  9.1%  عن  العام  الماضي، لتقترب  من  تحقيق  أعلى  مستوياتها على  الإطلاق.
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