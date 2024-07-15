عدد ركاب طائرات الرحلات الدولية يصل إلى 42.7 مليون في النصف الأول من العام

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زاد عدد الأشخاص الذين سافروا على رحلات دولية في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 42 مليونا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.ووفقا لبيانات صلدرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأحد، بلغ عدد ركاب طائرات الرحلات الدولية التي تقدمها شركات الطيران المحلية والأجنبية، 42.7 مليون مسافر في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة نسبتها 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي أقل بالمقارنة بما كان عليه قبل اندلاع جائحة كورونا، عندما وصل إلى 45.5 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2019، إلا أنه تم تسجيل أرقام قياسية في بعض الوجهات، حيث ارتفع عدد المسافرين جوا من وإلى اليابان بحوالي مليون مسافر لأول مرة منذ النصف الأول من عام 2019، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 12.17 مليون مسافر، في النصف الأول من هذا العام.وأوضحت البيانات أن هذا الرقم قد قفز بنسبة بلغت حوالي 44 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.كما سجل عدد المسافرين على المسارات الجورية المتجهة إلى الولايات المتحدة، رقما قياسيا بلغ 2.64 مليونا في فترة الستة أشهر الأولى من العام، بزيادة نسبتها 15.5 بالمائة عن النصف الأول من عام 2019.