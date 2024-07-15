العمال الكوريون يحصلون على 3.7 أيام في المتوسط لقضاء العطلة الصيفية هذا العام

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اتضح من خلال دراسة استقصائية أن العمال الكوريين الجنوبيين سيحصلون على أقل من أربعة أيام من العطلة الصيفية في المتوسط خلال هذا العام.ووفقا لمسح أجراه اتحاد الشركات الكوري على 563 شركة توظف خمسة أشخاص أو أكثر، فإن عمالها سيقضون 3.7 يوم كإجازة في المتوسط لقضاء العطلة الصيفية هذا العام. وقالت 92% من الشركات إن عمالها سيحصلون على إجازة صيفية هذا العام، بينما قال 8% فقط إن عمالها سيستخدمون الإجازات السنوية في أي وقت من العام دون عطلة لموسم محدد.وبالنسبة للشركات التي لديها إجازات صيفية، سيحصل عمالها على 3.7 يوم كعطلة صيفية في المتوسط، وهو نفس متوسط العام الماضي. وقالت أكثر من 40% من الشركات إن موظفيها سيحصلون على ثلاثة أيام إجازة صيفية، بينما قال 32% إنهم سيحصلون على أكثر من خمسة أيام. وكانت هناك فجوة في فترات الإجازة بين الشركات، حسب الحجم. ففي حين أن 64.3% من الشركات التي توظف 300 عامل أو أكثر قالت إن موظفيها لديهم خمسة أيام على الأقل عطلة صيفية، فإن 44.7% من الشركات التي توظف أقل من 300 عامل قالت إن ثلاثة أيام إجازة كانت الأكثر شيوعا.وقال ما يقرب من 60% من الشركات التي تخطط لمنح إجازات صيفية لعمالها إنها ستدفع مكافآت للإجازة، بانخفاض طفيف عن 61% في العام الماضي.