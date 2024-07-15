كوريا الجنوبية ترفض تهديدات كوريا الشمالية بشأن مبادئ الردع مع الولايات المتحدة

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رفضت وزارة الدفاع في سيول تهديد كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسبب توقيعهما على المبادئ التوجيهية الدفاعية المشتركة، ووصفت هذه الخطوة بأنها الإجراء الصحيح للرد على التهديدات النووية الصارخة من قبل كوريا الشمالية.وعبرت الوزارة عن هذا الموقف في بيان أصدرته أمس الأحد ردا على انتقادات كوريا الشمالية للمفاوضات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها تم التوقيع على المبادئ التوجيهية للردع النووي والعمليات النووية في شبه الجزيرة الكورية.وأصدرت الوزارة البيان بعد يوم من تهديد نظيرتها الكورية الشمالية بإلزام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدفع "ثمن باهظ لا يمكن تصوره" بسبب تلك المبادئ التوجيهية.وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية اعترضت على المبادئ التوجيهية وأصدرت تلك التهديدات، في حين أنها هي المسؤولة فعليا عن التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية.ووصفت الوزارة تعهد كوريا الشمالية بتعزيز ردعها النووي ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بأنه "مجرد سفسطة"، مشددة على أن سيول وواشنطن لم تكونا بحاجة إلى إرشادات للردع لو لم تكن هناك تهديدات نووية من قبل كوريا الشمالية في الأساس. وشددت الوزارة على أن المبادئ التوجيهية بمثابة إجراء صحيح من قبل البلدين الحليفين للرد على القدرات النووية المتقدمة لدى كوريا الشمالية وتهديداتها النووية.