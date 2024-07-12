الرئيس يون يعرب عن إدانته للعنف السياسي ضد ترامب

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أعرب الرئيس الكوري يون صوك يول عن فزعه من أعمال العنف السياسي البشعة بعد إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محاولة اغتيال فاشلة خلال تجمع انتخابي.وكتب يون في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أمس الأحد، أنه يتمنى لترامب الشفاء العاجل، وأضاف أن الشعب الكوري يتضامن مع الشعب الأمريكي.كما أصدر المكتب الرئاسي الكوري بيانا أدان فيه ذلك الهجوم، حيث أكدت المتحدثة باسم الرئاسة "كيم سو كيونغ" أن حكومة كوريا الجنوبية تدين بشدة أي شكل من أشكال العنف السياسي.وقالت كيم أيضا إنه تم إبلاغ الرئيس يون على الفور بالحادث، حيث أعرب عن أسفه وتمنى لترامب الشفاء العاجل.وأعربت كيم عن الحكومة الكورية للشعب الأمريكي الذي لا بد أن يكون قد اهتز بسبب ذلك الحادث، كما أن الشعب الكوري يتضامن مع الشعب الأمريكي.