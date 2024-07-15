قائد عسكري أمريكي يقول إنه يمكن النظر في إدخال غواصات نووية إلى كوريا الجنوبية

نقل المكتب الرئاسي في سيول أمس الأحد عن قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ قوله إنه يمكن النظر في مسألة إدخال غواصات تعمل بالطاقة النووية في كوريا الجنوبية في المستقبل اعتمادا على التحليل التشغيلي.
وأدلى الأدميرال "صامويل بابارو" بهذه التصريحات يوم الجمعة الماضي خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بمناسبة تدريبات "ريم باك"، حيث أوضح أنه إذا أدى التحليل العملياتي إلى الثقة في هذا الأمر، فيمكن للبلدين الحليفين المضي قدما نحو التنفيذ في وقت لاحق.
وأضاف "بابارو" أنه من المهم بالنسبة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة كحلفاء وشركاء إيجاد الطرق الأكثر كفاءة وفعالية لتوحيد قدراتهما للدفاع بشكل أكثر فعالية عن التحالف والمشراكة بينهما.
يذكر أنه من غير المعتاد أن يذكر مسؤول عسكري أمريكي كبير إمكانية إدخال غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية. ومع ذلك، رفض بابارو الإدلاء بتفاصيل حول الأمر، قائلا إنه ليس لديه أي تعليق آخر حول القضية في الوقت الحالي.