المستشفيات تستعد للتعامل مع استقالات الأطباء المتدربين

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من المتوقع أن تقبل المستشفيات الكورية استقالات الأطباء المتدربين الذين تركوا مواقع عملهم في أوائل هذا العام احتجاجا على الإصلاحات الطبية وليست لديهم أي نية للعودة.وبحسب الحكومة والدائرة الطبية، من المقرر أن تقوم مستشفيات التدريب بالتعامل مع استقالات الأطباء المتدربين اليوم الاثنين.وسوف تحدد المستشفيات حصتها من الأطباء المتدربين للنصف الثاني من العام وستبلغ الحكومة بذلك حتى بعد غد الأربعاء.وقد أرسلت المستشفيات الكبرى إشعارا إلى أطبائها المتدربين تطلب منهم اتخاذ قرار بشأن الاستقالة أو العودة بحلول اليوم الاثنين. وتخطط المستشفيات للتعامل مع استقالات أولئك الذين يفشلون في العودة أو الرد في الموعد النهائي المحدد.وقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي قرارا بسحب خطتها لاتخاذ خطوات إدارية، بما في ذلك تعليق التراخيص الطبية، ضد الأطباء المبتدئين الذين تركوا مواقع عملهم. كما أعلنت الحكومة أن الأطباء المتدربين الذين يتقدمون مرة أخرى لبرنامج التدريب الذي سيبدأ في سبتمبر القادم سيحصلون على معاملة خاصة، مثل الإعفاء من قاعدة منع تكرار التقديم إلى القسم خلال نفس العام.لكن المراقبين يقولون إنه من غير المرجح أن تؤدي هذه القرارات إلى عودة أعداد كبيرة من الأطباء المتدربين.