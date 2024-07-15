كوريا الشمالية تهدد كوريا الجنوبية بدفع الثمن لإرسال منشورات دعائية

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حذرت كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من أن كوريا الجنوبية ستدفع الثمن لإرسالها منشورات دعائية مرة أخرى عبر الحدود.وأصدرت كيم هذا التحذير أمس الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، حيث قالت إنها أُبلغت بالعثور على منشورات "قذرة" ومواد من القمامة الكورية الجنوبية مرة أخرى بالقرب من الحدود وفي بعض المناطق النائية من كوريا الشمالية.وادعت كيم أنه تم العثور على "نفايات قذرة" قادمة من الجنوب في 17 مكانا في منطقة "جانغ بونغ" والمناطق المجاورة لها، وفي مقاطعة شمال "هوانغ هيه".وقالت كيم إنه على الرغم من التحذيرات المتكررة، فإن "الأوغاد الكوريين الجنوبيين يواصلون هذه اللعبة الفظة والقذرة"، وأضافت أن "هؤلاء الأوغاد سيواجهون انتقادات أشد من قبل شعبهم". وأضافت أن كوريا الشمالية أوضحت بشكل كامل سياسة الرد الخاصة بها في مثل هذه الحالة، وسوف يتعب الكوريون الجنوبيون من معاناة الإحراج ويجب أن يكونوا مستعدين لدفع ثمن "لعبتهم القذرة".وكشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أيضا عن صورة تظهر ما يبدو أنها منشورات دعائية سقطت على أراضي كوريا الشمالية.