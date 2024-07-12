انطلاق رحلة الشعلة الأولمبية في باريس

انطلقت رحلة الشعلة الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس أمس الأحد، وذلك قبل 12 يوما على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية هناك يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري، وكان نجم كرة القدم الفرنسي السابق "تييري هنري" أول الحاملين لها.وشارك المطرب الكوري "جين" قائد فرقة "بي تي إس" في حمل الشعلة في باريس، ضمن مسار يصل طوله إلى 200 متر بالقرب من متحف اللوفر كأول فنان كوري يشارك في مثل هذا النشاط، حيث تجمع الآلاف من معجبي "بي تي إس" المعروفين باسم "آرمي" حول المتحف لمشاهدة وصول المطرب "جين" حاملا الشعلة الأولمبية.ومنذ وصولها إلى الأراضي الفرنسية في مايو الماضي قادمة من اليونان، جابت الشعلة الأولمبية معظم أنحاء فرنسا، ووصلت إلى باريس أمس الأحد، وسوف تواصل جولتها في العديد من المقاطعات الشمالية قبل العودة إلى باريس لحضور حفل الافتتاح يوم السادس والعشرين من يوليو.