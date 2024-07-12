مساعد رئاسي يقول إن السيدة الأولى أمرت بإعادة الحقيبة الفاخرة في نفس يوم استلامها

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قال أحد مساعدي السيدة الأولى "كيم كون هي" إن "كيم" كانت قد أمرت بإعادة الحقيبة الفاخرة التي تلقتها كهدية من القس الأمريكي الكوري "تشيه جيه يونغ" في عام 2022.ووفقا لمصادر قضائية اليوم الاثنين، فإن المساعد "يو" في المكتب الرئاسي قدم هذا الادعاء خلال خضوعه للاستجواب في مكتب المدعي العام يوم الأربعاء الماضي.وكان القس "تشيه" قد زعم أنه التقى بالسيدة الأولى في مكتبها في جنوب سيول في الساعة الثانية و20 دقيقة من مساء يوم الثالث عشر من سبتمبر من عام 2022، وأعطاها حقيبة "ديور" بقيمة 3 ملايين وون، أي حوالي 2200 دولار، كهدية.ومن جانبه، قال "يو" إن السيدة الأولى تلقت الحقيبة بالفعل من القس "تشيه"، لكنها أمرت بإعادتها بعد ظهر نفس اليوم.واضاف "يو" أنه نسي إرجاع الحقيبة بسبب مشاغله الكثيرة مع مهام أخرى، وأن الحقيبة تم تخزينها منذ ذلك الحين بواسطة المكتب الرئاسي.