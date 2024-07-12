سيول تقول إن مبادئ الردع النووي تهدف لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن البيان المشترك الصادر عن الرئيسين "يون صوك يول" و"جو بايدن" بشأن المبادئ التوجيهية للردع النووي في شبه الجزيرة الكورية، يهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية.جاء ذلك ردا على إدانة كوريا الشمالية للبيان المشترك، حيث أكدت الوزارة أمس الأحد أن سبب التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية يرجع إلى سلوكيات النظام الكوري الشمالي، مشيرة إلى أنه لو لم يكن هناك تهديدات نووية من قبل كوريا الشمالية في المقام الأول، لما كان من الضروري إقرار تلك المبادئ التوجيهية المشتركة بين سيول وواشطن.كما شددت الوزارة على أن المبادئ التوجيهية للعمليات النووية التي اتفقت عليها سيول وواشنطن هي إجراء مشروع للرد على القدرات النووية لكوريا الشمالية وتهديداتها باستخدام أسلحة نووية.وينص البيان المشترك الذي صدر بعد الاجتماع بين الرئيسين الكوري والأمريكي على هامش قمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، في واشنطن، على نشر أصول نووية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية وحولها لردع الهجمات النووية المحتملة من قبل كوريا الشمالية والرد عليها.