الرئيس يون يعين 5 مناطق متضررة من الأمطار الغزيرة كمناطق كوارث خاصة

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أعلن الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الاثنين عن تعيين 5 مناطق في وسط وجنوب البلاد تضررت من الأمطار الغزيرة الأخيرة، كمناطق كوارث خاصة.وتشمل المناطق التي تم تصنيفها كمناطق كوارث خاصة كلا من: منطقة يونغ دونغ بمقاطعة شمال تشونغ تشنغ، ومدينة نون سان، ومنطقة صو تشون بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، ومنطقة وان جو بمقاطعة شمال جولا، ومنطقة يونغ يانغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ.وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كيم سو كيونغ" في موجز صحفي اليوم إن الحكومة تخطط لمراجعة الإعلانات الإضافية بعد إجراء تحقيقات مشتركة حتى نهاية هذا الشهر.وأعرب الرئيس "يون" عن أسفه لما تعرضت له البلاد من خسائر بسبب الأمطار الغزيرة، وأمر الجهات ذات الصلة بمواصلة بذل جهودها لإعادة إعمار ما دمرته الأمطار، والتعرف على حجم الخسائر في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن هناك احتمالا بهطول المزيد من الأمطار الموسمية في غضون هذا الأسبوع.