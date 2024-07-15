40% ارتفاعا في حجم تداول الذهب في كوريا خلال النصف الأول من هذا العام

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شهد حجم تداول الذهب في كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا خلال النصف الأول من هذا العام، وسط زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والتفضيل المتزايد للأصول الآمنة.ووفقا لتقرير صادر عن البورصة الكورية أمس الأحد، بلغت قيمة تداول الذهب خلال النصف الأول من هذا العام 879.3 مليار وون، بزيادة نسبتها 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم تداول الذهب بلغ 8 آلاف و962 كيلوغراما خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشكل المستثمرون الأفراد أكبر حصة من إجمالي قيمة تداول الذهب، بنسبة 42.9%، وتلتهم المؤسسات بحوالي 40%.وقالت البورصة الكورية إن سعر الذهب يشهد ارتفاعا مع تزايد الطلب عليه من البنوك المركزية وسط توفعات بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.