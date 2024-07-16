سام سونغ تتصدر سوق الهواتف الذكية العالمية للربع الثاني على التوالي

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تصدرت شركة سام سونغ للإلكترونيات سوق الهواتف الذكية العالمية للمرة الثانية على التوالي لمدة ثلاثة أشهر في الربع الثاني من هذا العام.ووفقا لشركة أبحاث السوق "آي دي سي" أمس الاثنين، شحنت سام سونغ 53.9 مليون جهاز من الهواتف الذكية بين أبريل ويونيو من هذا العام، لتستحوذ على 18.9% من حصة السوق العالمية. وشحنت شركة آبل المنافسة 45.2 مليون جهاز من الهواتف الذكية خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل 15.8% من حصة السوق العالمية.وشهدت كل من سام سونغ وأبل انخفاضا طفيفا في حجم الشحنات والحصة في السوق العالمية مقارنة بالربع الأول، عندما شحنت سام سونغ 60.1 مليون جهاز، أي ما يعادل 20.8%، وشحنت أبل 50.1 مليون جهاز، وهو ما يمثل 17.3%.وقيمت "آي دي سي" أن سام سونغ ظلت في المركز الأول في ظل استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل سلسلة غالاكسي إس 24 الرائدة التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام.