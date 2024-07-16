الشرطة الكورية تطلق عملية فحص طارئ للعمليات الأمنية بعد محاولة اغتيال ترامب

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في أعقاب تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإطلاق النار في محاولة لاغتياله يوم السبت الماضي، أطلقت الشرطة في كوريا الجنوبية جهودا طارئة للتفتيش من أجل منع وقوع حالات مماثلة في البلاد.وأعلنت وكالة الشرطة الوطنية الكورية أمس الاثنين أنها ستقوم خلال الأيام الخمسة القادمة بفحص العمليات الأمنية المخصصة للشخصيات الرئيسية ووحدات قوات الأمن المتخصصة في إدارات شرطة المدن والمقاطعات.وقالت الوكالة إن التفتيش الطارئ يهدف إلى منع وقوع حالات مماثلة تستهدف شخصيات رئيسية، مشيرة إلى أنه بخلاف محاولة اغتيال ترامب نهاية الأسبوع الماضي، قُتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبيه بالرصاص قبل عامين، كما ألقيت قنبلة دخان على رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا في العام الماضي.وفي حين تكون المعلومات سرية حول أنشطة أجهزة أمن الشرطة، بمن في ذلك من يتلقى هذه الحماية، فإن وحدة الأمن الدبلوماسي التابعة لوكالة شرطة العاصمة سيول مكلفة بحماية سلامة الشخصيات الأجنبية الرئيسية التي تزور كوريا.