كوريا الجنوبية ونيوزيلندا تتفقان على التعاون لمواجهة علاقات كوريا الشمالية وروسيا

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اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية ونيوزيلندا على مواصلة التعاون الوثيق في مواجهة تعميق العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن الوزير "تشو تيه يول" قد توصل مع نظيره النيوزيلندي "ونستون بيترز" إلى ذلك الاتفاق خلال محادثاتهما أمس الاثنين، حيث حذر الجانبان من أن استفزازات كوريا الشمالية والعلاقات الوثيقة مع روسيا تهدد ليس فقط شبه الجزيرة الكورية، بل وأيضا السلام والاستقرار العالميين، كما شددا على أهمية الرد الموحد والتعاون من قبل المجتمع الدولي.وأشار "تشو" و"بيترز" أيضا إلى أهمية البيان المشترك الذي أصدره قادة كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا في قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي التي عقدت الأسبوع الماضي، والذي ندد بشدة بالتعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وتوسيع التعاون العسكري والاقتصادي.واتفق وزيرا خارجية كوريا ونيوزيلندا أيضا على أن بلديهما يشتركان في رؤى السلام والاستقرار والازدهار والمرونة والنظام القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقررا استكشاف سبل لتعزيز التضامن بينهما في المستقبل.