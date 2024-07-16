ارتفاع أسعار الواردات والصادرات الكورية في يونيو بسبب انخفاض قيمة الوون

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار الواردات والصادرات في كوريا الجنوبية الشهر الماضي بسبب انخفاض قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار الصادرات بلغ 132.96 نقطة في شهر يونيو الماضي، مرتفعا بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق.كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.7% على أساس شهري ليصل إلى 142.76 نقطة في يونيو، على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية.وارتفعت أسعار الواردات لمدة أربعة أشهر متتالية منذ يناير الماضي قبل أن تنخفض في مايو، لكنها انتعشت في يونيو.وأرجع البنك المركزي السبب في ارتفاع أسعار الصادرات والواردات إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وون، التي تراجعت بنسبة 1.1% مقابل الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي.