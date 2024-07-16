ترشيح ترامب رسميا للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري

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تم ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا كمرشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، أمس الاثنين، حيث حصل ترامب على الأغلبية المطلوبة من أصوات المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب في ميلووكي أكبر مدن بولاية ويسكونسن، بعد يومين من إصابته برصاصة في أذنه في محاولة فاشلة لاغتياله خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.ومن المتوقع أن يظهر ترامب، الذي أصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة للمرة الثالثة، في اجتماع الحزب بعد غد الخميس لإلقاء خطاب قبوله.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه اختار السيناتور "جيه دي فانس" من ولاية أوهايو ليكون نائبا للرئيس.ويعد السيناتور البالغ من العمر 39 عاما، والمعروف بأنه مؤلف المذكرات الأكثر مبيعا "مرثية هيلبيلي"، أصغر مرشح لمنصب نائب الرئيس منذ عام 1952.