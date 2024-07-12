المنتخب الكوري لرمي السهام يستهدف 3 ميداليات ذهبية في أولمبياد باريس

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غادر المنتخب الكوري لرمي السهام البلاد متوجها إلى فرنسا، حيث يخطط للفوز بـ3 ميداليات ذهبية في دورة باريس للألعاب الأولمبية.وفي هذا السياق، غادر العاصمة سيول اليوم الثلاثاء وفد مكون من 13 شخصا، من بينهم المنتخب المكون من 6 أشخاص، عبر مطار إنتشون الدولي.وسوف تتم إقامة 5 أحداث في الأولمبياد، منها مسابقات فردية وجماعية للرجال والسيدات، ومسابقات جماعية للفرق المختلطة.ويضع فريق الرماية الكوري الذي حصد 4 ميداليات ذهبية، باستثناء فردي الرجال، في أولمبياد طوكيو الأخيرة، نصب عينيه الفوز بـ3 ميداليات ذهبية من أصل 5 في دورة باريس.ومن بين أكثر الأحداث التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام منفسات فريق السيدات الذي يحاول الفوز بالدورة للمرة الـ10 على التوالي.يشار إلى أن الاتحاد الكوري لرماية الأسهم لديه مكان إقامة منفصل عن قرية الرياضيين، يقع على بعد 200 متر بالقرب من منطقة "ليزون فاليد"، وذلك من أجل مساعدة الرياضيين الكوريين على الحفاظ على حالة بدنية مثالية وتركيز عالٍ.بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الكوري بتأجير ملعب كامل في نادٍ رياضي في ضواحي باريس، على بعد 35 دقيقة بالسيارة من منطقة "ليزون فاليد" التي ستقام فيها منافسات الرماية، من أجل خلق بيئة يمكن للرياضيين فيها التدرب بغض النظر عن الوقت.