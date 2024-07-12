بلدية سيول تبدأ تجربة مشروع مدبرات المنازل الأجنبيات

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ستبدأ بلدية سيول ووزارة التوظيف والعمل الكورية في تنفيذ تجربة مشروع مدبرات المنازل الأجنبيات من أجل تخفيف أعباء الرعاية عن الأسر الحاضنة الكورية ومنع الانقطاع الوظيفي بسبب رعاية الأطفال.وصرحت بلدية سيول بأنها ستبدأ في جمع طلبات الأسر الراغبة في المشاركة في المشروع التجريبي خلال 3 أسابيع، من الغد الأربعاء 17 يوليو، وحتى يوم 6 أغسطس القادم.الجدير بالذكر أن المشروع التجريبي لتوظيف مدبرات المنازل الأجنبيات يستهدف مساعدة الأسر الكورية التي لديها أطفال تحت سن 12 عاما، أو تلك التي على وشك الإنجاب، على الرعاية والأعمال المنزلية من خلال استئجار قوى عاملة أجنبية، خاصة من الفلبين.ومن المقرر أن تشارك في المشروع التجريبي 100 مدبرة منزل فلبينية الجنسية في المرحلة الأولى، تم اختيارهن من السيدات التي لديهن شهادات مؤهلة ذات صلة معتمدة من قبل الحكومة الفلبينية، وخضعن للتحقق من هوياتهن.ومن المتوقع أن تستمر فترة المشروع من بداية سبتمبر القادم إلى نهاية فبراير من العام القادم، بحيث يمكن للأسر الراغبة في الاستفادة من المشروع الاختيار من بين نظامين، هما نظام اليوم الشامل الذي يدوم 8 ساعات يوميا، ونظام الساعات، مثل 4 ساعات أو 6 ساعات يوميا.وستبلغ التكاليف التي تتحملها الأسر المستفيدة 13 ألفا و700 وون، أي ما يعادل حوالي 10 دولارات، في الساعة الواحدة، وهي عبارة عن 9 آلاف و860 وون الحد الأدنى للأجور لكل ساعة، والتكاليف غير المباشرة التي تشمل التأمينات.وأوضحت بلدية سيول أنه لا يوجد حد أعلى للتوظيف، ولكن إذا كان هناك عدد كبير من المتقدمين، فسيتم إعطاء الأولوية للأسر المكونة من الآباء أوالأمهات الفرادى، والأسر ذات الأطفال المتعددين، والأسر ذات الدخل المزدوج.