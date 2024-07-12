هروب دبلوماسي كوري شمالي سابق أواخر العام الماضي

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اتضح مؤخرا أن دبلوماسيا كوريا شماليا عالي المستوى كان يعمل من قبل في كوبا، قد هرب من كوريا الشمالية، ثم استقر في كوريا الجنوبية، وهو "لي إيل كيو" المستشار السابق المسؤول عن الشؤون السياسية في السفارة الكورية الشمالية لدى كوبا.وقد هرب الدبلوماسي الكوري الشمالي مع زوجته وأولاده من كوريا الشمالية في أوائل نوفمبر من العام الماضي، واستقروا في كوريا الجنوبية.وقالت مصادر مطلعة إنه عندما تم القبض على السفينة الكورية الشمالية "تشونغ تشون كانغ" في أثناء محاولتها المرور عبر قناة بنما وهي تحمل صواريخ أرض جو من كوبا في عام 2013، تفاوض المستشار السابق "لي" مع الجهة المسؤولة مع القناة، وتحدثت وسائل الإعلام الأجنبية عن ذلك.وقال لي في مقابلة صحفية مع إحدى وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية إن دافعه للانشقاق عن كوريا الشمالية كان طلب مسؤول رفيع المستوى رشوة منه، ورفض السلطات الكورية الشمالية علاجه من مرضه.