توقعات بأن تحقق كوريا أعلى مستوى من الصادرات هذا العام

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية رفع هدف الصادرات الرئيسية لهذا العام بما في ذلك أشباه الموصلات.وعقد وزير الصناعة والتجارة والطاقة "آن دوك كُن" الاجتماع الخامس الموسع للقطاعين العام والخاص لزيادة الصادرات، اليوم الثلاثاء، في مقر اتحاد التجارة الدولية في سيول، حيث راجع وضع الصادرات لهذا العام مع الشركات وأجهزة دعم الصادرات والوزارات ذات الصلة، وناقش معها سبل دعم الصادرات خلال النصف الثاني من هذا العام.وتوقعت الوزارة أن تبلغ قيمة الصادرات الكورية هذا العام 689 مليارا و100 مليون دولار، وهو ما يعد أعلى مستوى لها على الإطلاق.وبناء على ذلك، قررت الحكومة رفع هدف الصادرات لهذا العام إلى أكثر من 10 مليارات دولار لكل من أشباه الموصلات والسيارات وقطع غيارها والمنتجات البترولية والكيمائية ومستحضرات التجميل والأطعمة، حيث تستهدف أن تصل قيمة الصادرات من أشباه الموصلات 135 مليار دولار، ومن السيارات وقطع غيارها 100 مليار دولار، في هذا العام.وأوضحت الوزارة أنها ستحصل على المزيد من التأمينات التجارية بـ5 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 3 مليارات و580 مليون دولار، من أجل ضخ 370 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 264 مليارا و300 مليون دولار، من التمويل التجاري هذا العام.وعلى وجه الخصوص، قررت ضخ مبلغ 90 تريليون وون من التمويل التجاري لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة سقف الدعم المالي لنمو صادرات شركات التصدير المبتدئة، من مليار وون إلى 5 مليارات وون.كما تخطط بالتعاون مع وكالات الاختبار وإصدار الشهادات لإنشاء وكالة جديدة تسمى مؤقتا بـ"119 لإصدار الشهادات للخارج" من أجل توفير الدعم الطارئ للشركات التي تواجه صعوبات في إصدار الشهادات الخارجية قبل إبرام عقود التصدير مباشرة.وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم بتوسيع الدعم المخصص للصناعات ذات الإمكانات العالية لتوسيع الصادرات.