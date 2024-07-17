الحكومة الكورية تدعو إلى توحيد الجهود نحو الإصلاحات الطبية

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دعت الحكومة الكورية إلى توحيد الجهود نحو تنفيذ الإصلاحات الطبية، وحثت المجتمع الطبي على إطلاق احتجاجات جماعية إذا لم يتم تنفيذ تلك الإصلاحات بشكل صحيح.وفي اجتماع للمقر المركزي للسلامة والتدابير المضادة للكوارث أمس الثلاثاء، قال "لي هان كيونغ" وكيل وزارة الشؤون الداخلية، إنه لم يعد من الممكن تأجيل الإصلاحات، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتعزيز النظام الطبي الأساسي والإقليمي، ومعالجة المهام المعلقة.أما بالنسبة للأساتذة في جامعة سيول الوطنية الذين يشككون في تنفيذ السياسات في ظل غياب العزم المستمر والدعم المالي، فقال لي إن الحكومة تعد خطة استثمارية جريئة بإرادة أقوى من أي وقت مضى. وردا على دعوة أساتذة جامعة سيول الوطنية لاتخاذ قرارات سياسية شفافة ومعقولة، أكد لي أن الحكومة تدير اللجنة الخاصة للإصلاحات لتحقيق ذلك الغرض، ودعا الأساتذة إلى تقديم اقتراحات معقولة.وأضاف المسؤول أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنشاء نظام طبي مستدام، معربا عن امتنانه للعاملين الطبيين الذين بقوا إلى جانب مرضاهم وسط فراغ دام عدة أشهر من الاحتجاجات الجماعية ضد الإصلاحات الطبية التي تسعى الحكومة لتنفيذها.