توقعات بأمطار على المنطقة الوسطى بمعدل يزيد عن 150 ملليمترا حتى الغد الخميس

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ستشهد معظم أنحاء كوريا الجنوبية سماء غائمة طوال اليوم الأربعاء، بينما ستهطل أمطار على المنطقة الوسطى بمعدل يزيد عن 150 ملليمترا في بعض المناطق.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية سيهطل ما يتراوح بين 80 و120 ملليمترا من الأمطار على كل من سيول وإنتشون ومقاطعة كيونغ كي والجزر الحدودية الغربية الخمس، حتى يوم الغد الخميس. ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء الشمالية من مقاطعة كيونغ كي ما يزيد عن 250 ملليمترا من الأمطار، والمنطقة الوسطى ما يزيد عن 150 ملليمترا من الأمطار، حتى الغد الخميس.وسوف يهطل ما بين 50 إلى 100 ملليمتر من الأمطار على المناطق الداخلية والجبلية في مقاطعة كانغ وان، بينما سيهطل ما يتراوح بين 30 إلى 100 ملليمتر من الأمطار على مناطق ديغون وسيجونغ وتشونغ تشُنغ. وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الأربعاء بين 22 و26 درجة مئوية، بينما ستتراوح العظمى فيما بعد الظهر بين 26 و32 درجة.