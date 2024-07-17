مدينة باجو تتلقى أمطارا بمعدل 100 ملليمتر

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هطلت أمطار غزيرة بمعدل يزيد عن 100 ملليمتر على مدينة باجو في مقاطعة كيونغ كي صباح اليوم الأربعاء، مع إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على ثماني مدن ومقاطعات في شمال مقاطعة كيونغ كي.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن منطقة "مون سان" في مدينة باجو تلقت 101 ملليمتر من الأمطار لمدة ساعة في حوالي الساعة 7 صباحا، بينما استمرت الأمطار الغزيرة في شمال مقاطعة كيونغ كي منذ وقت مبكر من اليوم الأربعاء. واعتبارا من الساعة 7 صباحا، صدرت تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في كل من باجو ويون تشون وبو تشون ودونغ جو تشون ويانغ جو في مقاطعة كيونغ كي، مع إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في كا بيونغ وأوي جونغ بو ونام يانغ جو في كيونغ كي، وكذلك في تشوران وهوا تشون في مقاطعة كانغ وان.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن أجزاء من شمال مقاطعة كيونغ كي ستهطل عليها 70 ملليمترا أو أكثر من الأمطار في الساعة خلال نهار الأربعاء.