الحكومة الكورية تنشط وضع الاستجابة للطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة

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قررت الحكومة الكورية مساء أمس الثلاثاء تفعيل "المستوى الأول" من وضع الاستجابة للطوارئ ورفعت مستوى التأهب لأزمة الأمطار الغزيرة إلى درجة "الحذر"، حيث تم إصدار تنبيهات من هطول أمطار غزيرة مرة أخرى في مقاطعة تشونغ تشُنغ.وقالت وزارة الداخلية إنه تم تفعيل أقل مستوى من وضع الاستجابة للطوارئ في المقر المركزي لإجراءات مكافحة الكوارث والسلامة في الساعة 7:30 من مساء الثلاثاء. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول ما يصل إلى 250 ملليمترا من الأمطار في منطقة العاصمة حتى يوم الغد الخميس بسبب نظام الضغط المنخفض والجبهة الثابتة.ومن المتوقع أيضا أن تشهد أجزاء أخرى من البلاد ما يصل إلى 150 ملليمترا من الأمطار الغزيرة. ولم يتم الإبلاغ عن أي ضحايا جراء هطول الأمطار مؤخرا، حتى الساعة 11 من مساء الثلاثاء، بينما تم الإبلاغ عن عشر حالات من الأضرار التي لحقت بالمنشآت في مقاطعة جنوب جولا، التي تعرضت لأمطار غزيرة خلال الليل. وغمرت المياه حوالي 160 منزلا و275 هكتارا من الأراضي الزراعية في المقاطعة.وعلى الصعيد الوطني، تم إجلاء 245 شخصا بشكل استباقي تحسبا لانهيارات أرضية محتملة، بينما تم إجلاء 146 شخصا بسبب مخاطر الفيضانات، مع بقاء 185 من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ملاجئ مؤقتة قدمتها الحكومة.