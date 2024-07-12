بنك التنمية الآسيوي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري إلى 2.5%

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قرر بنك التنمية الآسيوي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام إلى 2.5%.وصرحت وزارة المالية الكورية اليوم الأربعاء بأن بنك التنمية الآسيوي قال في أحدث تقاريره حول الاقتصاد الآسيوي لشهر يوليو الجاري، إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 2.5% لهذا العام، بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة في شهر أبريل الماضي.وأرجع البنك السبب في رفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى زيادة الصادرات الكورية، خاصة أشباه الموصلات.وحافظ البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم عند مستوى 2.3%.كما توقع أن يصل معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى 2.4% هذا العام، و2% في العام القادم.ومن ناحية أخرى، قرر صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الكوري رفع توقعاتهما للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.5%.