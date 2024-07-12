رئيس البرلمان يقترح إجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور

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اقترح رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" أن يقوم البرلمان بإعداد مشروع قانون خاص بتعديل الدستور ليتم إجراء استفتاء وطني عليه بالتزامن مع الانتخابات المحلية التي ستجري في عام 2026.جاء هذا الاقتراح في كلمة تهنئة ألقاها رئيس البرلمان "او" اليوم الأربعاء في البرلمان بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين على يوم الدستور، حيث قال إنه يتوجب على الدورة البرلمانية الثانية والعشرين إنجاز مهمة تعديل على الدستور.وعرض "او" الاقتراح على المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية، حيث دعا إلى إجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور بالتزامن مع الانتخابات المحلية في عام 2026.وأكد أن هناك وقتا كافيا لمناقشة القضايا المتعلقة بتعديل الدستور، مشيرا إلى عدم وجود أي نوع من الانتخابات الرئيسية في العامين القادمين.واقترح "او" تشكيل لجنة خاصة بتعديل الدستور في البرلمان، وتعهد بإطلاق لجنة استشارية ذات صلة تحت إشراف رئاسة البرلمان قريبا، كما عرض اقتراحا على الرئيس الكوري "يون صوك يول" لإجراء محادثات رسمية بشأن تعديل الدستور، قائلا إن جدوى تعديل الدستور ستكون أكبر بكثير إذا تم إجراء لقاء بينهما لتبادل الآراء على نطاق أوسع.