إصدار إنذارات من فيضان أنهار إيم جين وهان تان وهان بسبب الأمطار الغزيرة

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صدرت إنذارات من وقوع فيضانات في 8 مواقع على أنهار "إيم جين" و"هان تان" و"هان"، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة لمدة يومين في شمال مقاطعة "كيونغ كي".وقالت إدارة التحكم في فيضان نهر "هان" إنه حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس، صدرت تحذيرات من الفيضانات لجسر "مان جانغ" في "باجو"، الذي يعبر نهر "إيم جين"، وجسر "سونغ تشون" في مدينة "دونغ دو تشون"، الذي يعبر نهر "هان تان".كما صدرت تنبيهات من الفيضانات في 6 مواقع أخرى في نهري "هان تان" و"هان".ويتم إصدار تحذير من الفيضانات عندما يرتفع منسوب المياه إلى 70% من الحد الأقصى لمستوى المياه، بينما يتم إصدار تنبيه من الفيضانات عندما يرتفع منسوب المياه إلى 50% من الحد الأقصى.وتنصح إدارة التحكم في الفيضانات بعدم الاقتراب من الأنهار بسبب الفيضانات المحتملة جراء ارتفاع منسوب المياه.