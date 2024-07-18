اختيار شركة كيبكو كمقدم العطاء المفضل لمشروع الطاقة النووية في التشيك

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تم اختيار كونسورتيوم كوري جنوبي بقيادة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، كيبكو، التي تديرها الدولة، كمقدم العطاء المفضل لبناء 4 وحدات لمحطات الطاقة النووية في جمهورية التشيك.وأعلنت الحكومة التشيكية عن اختيار الشركة كمقدم العطاء المفضل أمس الأربعاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء، حيث قالت إن الشركة الكورية كانت أفضل "في جميع المعايير تقريبا" من العرض المنافس الذي قدمته شركة "إي دي إف" الفرنسية.وتفيد التقارير بأن التشيك تسعى إلى بناء ما مجموعه 4 مفاعلات نووية جديدة في أغلى مشروع في تاريخ البلاد، بواقع اثنين لكل من محطتيها النوويتين في "دوكوفاني" و"تيميلين"، اللتين تديرهما مجموعة الطاقة المملوكة للدولة "سي إي زد".وتقدر التكلفة الإجمالية لبناء المفاعلين في "دوكوفاني" بـ 400 مليار كورونا تشيكية، أي 24 تريليون وون، أو حوالي 18 مليار دولار.وسوف يتم تحديد قيمة المشروع من خلال المفاوضات، ومن المقرر أن يتم توقيع العقد النهائي مع الشركة الفائزة بالعقد بحلول شهر مارس القادم.