سيول تتعهد بالتصدي للتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا

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تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بالعمل جاهدة للتصدي للتعاون العسكري غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا، والسعي إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة من جانب الصين وروسيا في معالجة القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية.جاء هذا التعهد في تقرير قدمته وزارة الخارجية إلى لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان أمس الأربعاء.وقالت الوزارة إنها ستراقب أي خلافات في المواقف بين كوريا الشمالية والصين وروسيا، مع الحفاظ على اتصالات رفيعة المستوى مع بكين.وفيما يتعلق بالعلاقات بين سيول وموسكو، قالت الوزارة إنها ستنقل موقفا صارما بشأن أي أعمال قد تنتهك المصالح الأمنية الرئيسية لكوريا الجنوبية، مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية الضرورية مع موسكو.وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، قالت الوزارة إنها ستواصل السعي إلى تعاون استراتيجي صحي وناضج عبر التواصلات الاستراتيجية، بما في ذلك الحوار بين نواب وزراء الخارجية.