الجيش الكوري الجنوبي يحذّر من انجراف ألغام كورية شمالية بسبب الأمطار الغزيرة

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بدأت كوريا الشمالية في زرع ألغام أرضية جديدة تشبه أوراق الأشجار في المنطقة منزوعة السلاح، فيما نصح الجيش الكوري الجنوبي السكان والزوار في المناطق الحدودية بين الكوريتين بعدم لمس أي أشياء مشبوهة جرفتها الأمطار الغزيرة من الشمال إلى الجنوب.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول أمس الأربعاء، تم العثور في مواقع في الجنوب بعد الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي، على ما يسمى بـ"ألغام أرضية ورقية"، كانت قد زرعتها كوريا الشمالية.وفي الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأركان المشتركة أولئك الذين يزورون الجداول المائية بالقرب من الحدود من إمكانية العثور على المزيد من هذه الألغام الأرضية وسط هطول الأمطار حاليا، أوضح الجيش أن كوريا الشمالية يمكن أيضا أن تفتح فجأة دون إشعار مسبق بوابات سد "هوانغ جانغ" وغيره للتحكم في منسوب المياه، مما قد يؤدي إلى انجراف الألغام الأرضية إلى الجنوب.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية زرعت عشرات الآلاف من الألغام الأرضية، من بينها تلك الأنواع الجديدة، في المنطقة منزوعة السلاح منذ شهر أبريل الماضي.