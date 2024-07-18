إصدار أمر بإجلاء السكان بالقرب من مجرى مائي في أوسان

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تم إصدار أمر إجلاء طارئ للسكان بالقرب من مجرى مائي في مدينة "أوسان"، على بعد 47 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة سيول، وسط هطول أمطار غزيرة في المنطقة صباح اليوم الخميس.وأصدرت مدينة "أوسان" ذلك الأمر في رسالة نصية طارئة في الساعة 9:20 صباحا، وطلبت من سكان منطقة "كوال دونغ" الإخلاء إلى مدرسة "ميه أول" الابتدائية، كما نُصح السكان في سوق "أو شيك" في المدينة بالإخلاء إلى مدرسة "أوسان" الثانوية.وجاء أمر الإخلاء بعد أن أصدرت إدارة التحكم في فيضان نهر "هان" تحذيرا من الفيضانات في مجرى "أوسان" المائي في الساعة 8:50 صباحا.يذكر أنه يتم إصدار تحذير من فيضانات الأنهار عندما يصل منسوب المياه إلى 4 أمتار، وقد وصل منسوب المياه إلى 4.86 متر هناك حتى الساعة 9:30 صباحا.