الحكومة الكورية ترفع مستوى الطوارئ للتعامل مع الأمطار الغزيرة

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قررت الحكومة الكورية رفع مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ بدرجة واحدة إلى "المستوى الثاني"، كما رفعت مستوى أزمة الأمطار الغزيرة إلى "حالة التأهب" مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة العاصمة ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وقالت وزارة الداخلية إنه تم اتخاذ هذه القرارات في المقر المركزي لمواجهة الكوارث في الساعة 7:50 من صباح اليوم الخميس.وأضافت أنه حتى الساعة 6 من صباح اليوم غمرت المياه 209 منازل في جميع أنحاء البلاد، وتوفي شخص واحد بعد انهيار حظيرة في مدينة "نون سان" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، وتُجرى حاليا تحقيقات في حالة الوفاة لتحديد ما إذا كان سببها الأمطار.وقد تم إجلاء ما مجموعه 887 شخصا من 36 مدينة وبلدة ومنطقة استباقيا بسبب احتمال وقوع انهيارات أرضية ومخاطر من الفيضانات، ولم يعد 312 منهم إلى منازلهم بعد.كما تلقى المقر الرئيسي أكثر من 150 تقريرا عن أضرار لحقت بالمرافق، بما في ذلك الطرق، بينما غمرت المياه 279 هكتارا من الأراضي الزراعية.