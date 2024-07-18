تقييد الوصول إلى 29 مجرىً مائيا وإغلاق بعض الطرق في سيول بسبب الأمطار

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فرضت إدارة مدينة سيول قيودا على الوصول إلى 29 مجرى مائيا في المدينة وأغلقت 3 طرق، وسط تحذيرات من الأمطار الغزيرة في منطقة العاصمة بأكملها.وتم حتى الساعة 6 من صباح اليوم الخميس تقييد حركة المرور على جانبي طريق "دونغ بو" السريع، وجزء من طريق "صونغ سو" المتجه إلى الطريق الدائري، والطريق أسفل جسر "جُنغ سان" في منطقة "يون بيونغ"، كما تم تقييد الوصول إلى 4 مواقف للسيارات على ضفاف النهر.وقررت مدينة سيول تفعيل وضع الاستجابة من المستوى الأول في الساعة 11 مساء الأربعاء ودخلت في وضع الطوارئ، حيث ظل 382 مسؤولا في المدينة وحوالي 3 آلاف مسؤول في 25 منطقة على أهبة الاستعداد للاستجابة للأمطار الغزيرة.وقالت إدارة المدينة إن المسؤولين قاموا بتنظيف مصارف 9 أنفاق من الساعة 11 مساء الأربعاء حتى الساعة 5 من صباح الخميس، كما أرسلت عمالا إلى 98 موقعا مختلفا، وقامت أيضا بتنظيف وفحص مداخل الشوارع وإجراء فحوصات للسلامة على منحدرات الطرق والحفر ومواقع البناء واسعة النطاق والأصول الثقافية.