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السياسية

إجراء أول تدريبات قتالية علمية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والإمارات

Write: 2024-07-18 14:57:16Update: 2024-07-18 15:00:20

إجراء أول تدريبات قتالية علمية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والإمارات

Photo : S. Korean Army

صرح الجيش  الكوري  الجنوبي بأنه  يجري  حاليا  تدريبات  قتالية مشتركة  مع  الولايات المتحدة  والإمارات  العربية المتحدة،  لمدة  11  يوما  من  الـ9  إلى  الـ19  من  شهر  يوليو  الجاري،  في  مركز  التدريبات القتالية  العلمية  التابع للجيش  الكوري  في  منطقة  "إين جيه"  بمقاطعة  "كانغ وان". 
وتعد  هذه  التدريبات الأولى  التي  تشارك  فيها  جيوش  الدول  الثلاث، وتشمل  كلا  من  اللواء  "تشو سان"  من  الفرقة السادسة  للجيش  الكوري الجنوبي،  والفرقة  الثانية للقوات  الأمريكية  لدى  كوريا  الجنوبية، وكتيبة  "سترايكر"  التابعة للفرقة  المشتركة  الكورية الأمريكية،  وسرية  مشاة  من  الجيش  الإماراتي.
وتستهدف  التدريبات  التحقق من  القدرة  على  تنفيذ  المهام في  زمن  الحرب  من  خلال  الارتباطات  الثنائية مع  قوات  مضادة  محترفة،  وتحسين القدرة  على  تنفيذ  عمليات  مشتركة مع  القوات  متعددة الجنسيات.
ويبلغ  العدد  الإجمالي للمشاركين  في  التدريبات حوالي  3  آلاف،  ويتم  استخدام حوالي  200  قطعة  من  المعدات القتالية،  بما  في  ذلك  الدبابة "كي  1  إي  1"،  وناقلة الجنود  المدرعة  "كي 200"،  ومدافع  الهاوتزر ذاتية  الدفع  "كي 55  إيه  1"،  وطائرات هليكوبتر  هجومية  وللنقل، وطائرات  درون،  بالإضافة إلى  مروحيات  "بلاك هوك"،  ومدرعات  "سترايكر"  من  الجيش  الأمريكي.
وأوضح  الجيش  الكوري أن  هذه  التدريبات تتيح  فرصة  جيدة  لتعزيز  التبادلات والتعاون  العسكري  بين  الدول  الثلاث، مشيرا  إلى  قائد  اللواء  الكوري يشرف  بشكل  مباشر  على  عمليات القوات  الأمريكية  والإماراتية.
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